بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم.. تنظيم قافلتين طبيتين لدعم 232 مريضا بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية جمعية الأورمان فى تنظيم قافلتين طبيتين استهدفتا توقيع الكشف الطبي على 232 مريضا بقرى عمروسى وبنى غريان وكفر هلال بمركز بركة السبع، وقرى الشهداء وكمشيش وزورقان وطبقوها وبمم وكفرقرشوم وطوخ دلكة بمركز تلا، وقرى كفر فيشا ومنوف وفيشا الصغرى بمركز منوف، وقريتي كفر دواد والسادات بمركز السادات.



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم اجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأكد أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.



ولفت شعبان إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، تحت قيادة محمد جمعة، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطننن.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية؛ تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.