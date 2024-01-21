تعكس اهتمام الدولة بالصعيد.. أستاذ اقتصاد يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء لأسوان

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن زيارة رئيس الوزراء لأسوان وتفقده للمشروعات الخدمية ومشروعات حياة كريمة، والمشروعات الزراعية، يعكس اهتماما الدولة المصرية بالصعيد.

وقال أيمن غنيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، إن أكثر من 68% من المرلحة الولى لمشروع حياة كريمة تم تخصيصها لقرى الصعيد، مؤكدا أن الدولة تسعى لوجود تنمية متكاملة بمحافظات الصعيد.

رؤية مصر 2030

وتابع أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية،أن الدولة المصرية تحدد الأهداف العامة للتنمية، وتحدد المدة الزمنية لحدوث التنمية خاصة في رؤية مصر 2030.