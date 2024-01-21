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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش هتبع أساليب التزهيق.. أول تعليق من صلاح محسن بشأن رحيله عن الأهلي

صدى البلد

علق صلاح محسن، لاعب الأهلي، على الأنباء المترددة عن رحيله عن النادي خلال الفترة المقبلة".

وكتب صلاح محسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “أنا عمري ما هكون سبب أزمة في النادي اللي حلمت إني أكون فرد منه منذ الطفولة، وعمري ما هتبع أساليب (التزهيق)، أنا تحت أمر النادي وجمهور النادي في أي وقت”.

وفجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة، بشأن رحيل لاعب الأهلي صلاح محسن.

وكتب شوبير، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “كولر لم يصطحب صلاح محسن إلى معسكر الإمارات الذي بدأ بالأمس، ولم يظهر بأفضل شكل مع الفريق بعد عودته، أعتقد إن قصته انتهت مع النادي الأهلي وسيخرج بيعا وليس إعارة | CAN 2023”.

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