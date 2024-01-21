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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ الإسكندرية يتفقدون مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والتخطيط

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش زيارة الوزراء لافتتاح مركز خدمات مصر وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال نائبي محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية .

تفقد وزيري التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ الإسكندرية مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بجميع المتاحف والمناطق الآثرية والسياحية في جميع المحافظات واستغلال المناطق المحيطة بها في طول تنوع وثراء الحضارة المصرية ، مشيرا الي ان القيادة السياسة اولت اهتماما كبيرا بتطوير المتحف اليوناني الروماني وتطويره ضمن خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، يعد من أهم المشروعات المنفذة في مجال التنمية السياحية بالإسكندرية، لإعادة رونقها بين المدن كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

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التنمية المحلية التخطيط الاسكندرية المتحف اليوناني

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