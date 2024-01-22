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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد الأورام ينظم دورة تدريبية للمرضى| تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد عن بدء التسجيل في الدورة التدريبية المتقدمة في التغذية العلاجية الخاصة بمرضى الأورام لمدة شهرين.

وأوضح معهد الأورام بجامعة القاهرة أن الدورة التدريبية تأتي بواقع يومين في الأسبوع، لـ الصيادلة والأطباء الحاصلين على شهادات متخصصة في مجال التغذية العلاجية، على أن يبدأ التسجيل للدورة التدريبية.

 

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، العيادات الخارجية بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.


 

وأطمأن رئيس الجامعة على توافر مخزون من الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيدًا بجودة الخدمات الطبية المُقدمة بالعيادات، وقرر صرف مكافأة للأطباء والتمريض تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

كما التقى الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، بالعاملين بمركز قصر العيني للتأهيل البصري، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى. وقد وجه الدكتور الخشت بمجموعة من الإجراءات الإضافية لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر. 
 

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي تضم عيادات في تخصصات متعددة مثل أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة العظام والصدر وجراحات السمنة والمناظير وجراحة الأوعية وأمراض العصبية وطب الأورام وجراحة القلب والصدر والتناسلية وجراحة المخ والأعصاب وعلاج الألم والجلدية والسكر والغدد الصماء وجراحة التجميل والأشعة التداخلية وأمراض الدم والتغذية والتخسيس والرمد والمسالك وأمراض الكبد وأمراض الروماتيزم.

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