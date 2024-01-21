مؤرخ: المصرى حريص على الاستقرار منذ القدم

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة إن المصري منذ القدم كان حريصًا على فكرة الاستقرار، مضيفًا أن الدولة المصرية كانت حريصة على فكرة الدولة المركزية، هذا يعد ميراثا تاريخيا مهما في التجربة المصرية.



أشار عفيفي خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن فكرة الدولة المركزية، حمت مصر كثيرًا في اللحظات الصعبة بتاريخها.

المماليك



أضاف أستاذ التاريخ الحديث، أن محمد على كان ليس مصريًا، ولكن أتى إلى مصر ودخل للحكم، من خلال ثورة المصريين على المماليك بسبب فرض الضرائب، حيث كان يريد المصري في هذه الفترة لحاكم عادل وقوي، حيث أتوا بمحمد علي، وطلبوا منه أن لا يفرض الضرائب الجائرة.