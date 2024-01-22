ميدو: منتخب مصر يستحق الاحترام وسنفوز الليلة

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، رساله للإعلام المصري بعدم الحديث عن اللاعب محمد صلاح قبل مباراة اليوم.



وكتب ميدو عبر حسابه على اكس :"أرجو من ⁧‫الإعلام المصري‬⁩ بعدم الحديث عن ⁧‫صلاح‬⁩ اليوم قبل المباراة الهامة لمنتخبنا باقي اللاعبين يستحقون مننا أن نحترمهم ⁧‫منتخب مصر‬⁩ يستحق مننا أن نحترمه..كل الدعم لمجموعة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة الليلة وان شاء الله الفوز والتأهل يكون من نصيبنا ⁧.





ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.