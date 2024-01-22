أزمة جديدة تضرب العائلة المالكة ببريطانيا.. إصابة دوقة يورك بمرض خبيث

يبدو أن العائلة المالكة في بريطانيا تمر بأوقات عصيبة حاليًا، حيث أعلن عن إصابة دوقة يورك سارة فيرجسون بسرطان الجلد أثناء علاجها من سرطان الثدي.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تم اكتشاف الورم الميلانيني بعد إزالة عدة شامات أثناء خضوعها لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي.

ويقوم الأطباء بتحليل هذا الورم لمعرفة ما إذا كان قد تم اكتشافه مبكرًا.

وقال متحدث باسم الدوقة اليوم الاثنين: "يبدو واضحا أن التشخيص الآخر بعد فترة وجيزة من علاج سرطان الثدي كان مؤلما، لكن الدوقة لا تزال في حالة معنوية جيدة".

وسارة، البالغة من العمر 64 عاما، هي الزوجة السابقة للأمير أندرو وأم الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان العائلة المالكة خضوع كيت ميدلتون، أميرة ويلز، لعملية جراحية في البطن، وخضوع الملك تشارلز الثالث هذا الأسبوع لعلاج البروستاتا.

واضطرا الثنائي إلى تأجيل عدد من الارتباطات المخطط لها، وفقا لنصيحة الأطباء من أجل التعافي.