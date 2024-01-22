الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: وقف الجريمة المتمادية في غزة أولوية

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدواني الإسرائيلي على غزة، إن أولوية اليوم قبل الغد الأن هي مضاعفة الجهود لوقف هذه الجريمة المتمادية التي تحدث في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: “ وهنا نقدر المواقف الدولية الرسمية والأهلية المطالبة بوقف العدوان ومساءلة مرتكبيه أمام محكمة العدل الدولية”.

وتابع: “نؤكد بدعم عربي واسع رسمي وأهلي لتحقيق العدالة الدولية، مع التأكيد على أهمية فتح أفق سياسي جدي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.