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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة السياحة تتعاقد مع شركة للدعاية والإعلان لتنفيذ حملة التوعية الخاصة بالحج

هشام عبد اللطيف
هشام عبد اللطيف

شهد موسم الحج الحالي قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بكيفية التقدم الى شركات السياحة وفروعها والبعد عن السماسرة والوسطاء.

وقد فازت بتنظيم تلك الحملة شركة بلان بي للدعاية والإعلان, وقد أنتجت الشركة خلال تلك الحملة مجموعة من الأفلام التوعوية استعانت خلالها بعدد من الشيوخ وعلماء الدين منهم الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ رمضان عبد الرازق والشيخ أحمد التركي والداعية الدكتورة نيفين مختار  والمدونة والبلوجر الشهيرة بسنت نور الدين.

وقد سعت شركة بلان بي لتحقيق النجاح للحملة من خلال جهود جميع العاملين بالشركة وعلى رأسهم عاصم بيومي رئيس مجلس إدارة الشركة وهشام عبد اللطيف المدير التنفيذي للشركة

وأكد هشام عبد اللطيف أن الشركة تشرفت بالتعاقد مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على تنفيذ تلك الحملة القومية المهمة , مشيرا إلى أن الحملة تعد خطوة مهمة ومتميزة للغاية في تاريخ شركة بلان بي للدعاية والاعلان .

أوضح أن الشركة سخرت كل إمكانياتها لإنجاح تلك الحملة من خلال تحقيق أهدافها , والتي شملت التعريف بالحج السياحي والطرق السليمة للسفر من خلاله والتزام المواطنين بالقوانين المنظمة لذلك في كل من مصر والسعودية , وأضاف أن هذا الجهد المبذول يضاف لتاريخ الشركة من حيث مساهمتها في العمل على  راحة وسلامة المواطنين وصون وحماية حقوقهم وبعدهم عما يؤذيهم في أداء الفريضة.

وأوضح هشام عبد اللطيف أن الحملة مستمرة وبكثافة لتوعية المواطنين بالبعد عن التعامل مع الوسطاء والسماسرة والتقدم مباشرة الى شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج هذا العام , وتعريف المواطنين بالموقع الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات السياحة و موقع شركات العمرة والحج السياحي "www.hajj.gov.eg " والذي يضم كافة شركات السياحة المرخص لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام .

وتضم الحملة عددا من الأفلام الدعائية التي تحذر من التعامل مع السماسرة ودعوتهم لضرورة الحجز عن طريق الشركات المصرح لها بالحج وكذلك التعريف بضوابط تقديم المواطنين لأداء فريضة الحج عبر الشركات السياحية ، المسموح بها تنفيذ برامج الحج لعام 1445 هجرية . وعرض المشاكل التي يتعرض لها المواطنون من التعامل مع السماسرة والوسطاء بعيدا عن شركات السياحة سواء مخالفات قانونية أو ضياع حقوقهم.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة بلان بي أن الشركة ومن خلال سعيها لتحقيق الإنتشار للحملة ساعدت شركات السياحة لرفع تلك الأفلام على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بجميع شركات السياحة المصرية لتوعية المواطنين والحفاظ على حقوقهم وسلامتهم.

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