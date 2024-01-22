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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الطن وصل 12 ألف جنيه.. حلول عاجلة من البرلمان لأزمة الأسمدة

أسمدة
أسمدة

أكد النائب عامر الشوربحي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن عدم توافر الأسمدة بسبب زيادة سعرها في السوق السوداء تسبب في حدوث معاناة كبيرة للمزارعين خلال الشهور الماضية ، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تأثيرا سلبيًا على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي .


وطالب " الشوربجي " فى تصريحات لصدى البلد وزارة الزراعة بضرورة القيام بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة بشكل يضمن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة.

 

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كما طالب بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية لمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة بأسعار كبيرة وغير مبررة.


جدير بالذكر أن قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين ، حيث يتراوح  سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه  إلى 13 ألف جنيه.

 

عامر الشوربحي لجنة الزراعة الزراعة الأسمدة السوق السوداء

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