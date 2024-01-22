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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: 30% من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد لديهم ذكاء حاد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في النمو الارتقائي للطفل، غذ أن الطفل لا يظهر أي استجابات اجتماعية أو انفعالية، ولديه ضعف بمهارات التواصل الاجتماعي.

وكشف الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، خلال حواره عبر تطبيق « زووم » ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الكثير من الأفراد يكون لديهم خلط بين اضطراب طيف التوحد وبين الضعف العقلي، خاصة مع عدم معرفتهم أن ما يقرب من نسبة 30 % من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم نسبة عالية من الذكاء تصل إلى الذكاء الحاد.

وتابع الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، أن الاكتشاف المبكر من الآباء لأبنائهم بأنهم مصابون باضطراب طيف التوحد تمكنهم من تنمية مهارات أبنائهم الاجتماعية، إضافة لتنميتهم لذكاء أطفالهم لكي يكون هؤلاء الأطفال مبتكرين بمجال أو أكثر من مجال.
 

طيف التوحد اضطراب طيف التوحد التواصل الاجتماعي مهارات التواصل الاطفال المصابين بالتوحد

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