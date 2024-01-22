الأهلي فاوضني.. نجم بيراميدز يكشف مفاجأة مدوية

أفصح يوسف نبيه، لاعب نادي بيراميدز والزمالك السابق، عن تفاصيل مثيرة حول مفاوضات النادي الأهلي معه في الفترة الأخيرة، مضيفا:" الأهلي فاوضني وقت رحيلي عن نادي الزمالك".

وأكد يوسف نبيه في حديثه مع سيف زاهر: "الأولوية دائمًا لي هي العودة إلى صفوف نادي الزمالك، ولكن لا أمانع انتقالي للأهلي، لا يوجد مشكلة في ذلك بالنسبة لي".



وتابع: "مفيش مشكلة إذا انتقلت إلى الأهلي في حالة أن نادي الزمالك لم يحتاجني".



وأضاف: "عقدي مع بيراميدز لموسمين، وشعوري الأول في مباراتي الأولى مع بيراميدز كان صعبًا رغم حماسي لها".



وختم يوسف نبيه: "الجميع يتحدث عن تدعيمات بيراميدز هذا الموسم، لذلك انتظرت أول مباراة لي مع الفريق لأشاهد مستوانا وليس لأثبت شيء لنادي الزمالك".