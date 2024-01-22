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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختيار مهندسين لسد العجز في الاختصاصات بديوان عام الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم عدة مقابلات مع المهندسين من التخصصات المختلفة من العاملين بمديريات الخدمات في كل من الشئون الصحية والشباب والرياضة والزراعة بالمحافظة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسة ريهام احمد مدير عام المكتب الفني والدكتور امل السعيد مدير عام الموارد البشرية.. 


واوضح "مختار" ان المقابلات استهدفت اختيار مجموعة من هؤلاء المهندسين للاستعانة بهم لسد العجز في الاختصاصات الهندسية بالديوان العام وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.. 


وقد أكد " مختار " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل حل مشاكل المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة من خلال تعاون اجهزة وادارات المحافظة  مع مديريات الخدمات المعنيةمشيرا الي ان هناك جهودا مبذولة  ومستمرة للإرتقاء  بمنظومة العمل في جميع الادارات والقطاعات وتذليل كافة العقبات أمامها وتدعيمها العناصر البشرية اللازمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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الدكتور أيمن مختار الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية مديريات الخدمات محافظ الدقهلية التخصصات المختلفة الشباب والرياضة الموارد البشرية

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