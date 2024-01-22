اختيار مهندسين لسد العجز في الاختصاصات بديوان عام الدقهلية

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم عدة مقابلات مع المهندسين من التخصصات المختلفة من العاملين بمديريات الخدمات في كل من الشئون الصحية والشباب والرياضة والزراعة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسة ريهام احمد مدير عام المكتب الفني والدكتور امل السعيد مدير عام الموارد البشرية..



واوضح "مختار" ان المقابلات استهدفت اختيار مجموعة من هؤلاء المهندسين للاستعانة بهم لسد العجز في الاختصاصات الهندسية بالديوان العام وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين..



وقد أكد " مختار " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل حل مشاكل المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة من خلال تعاون اجهزة وادارات المحافظة مع مديريات الخدمات المعنيةمشيرا الي ان هناك جهودا مبذولة ومستمرة للإرتقاء بمنظومة العمل في جميع الادارات والقطاعات وتذليل كافة العقبات أمامها وتدعيمها العناصر البشرية اللازمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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