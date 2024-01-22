محافظ الدقهلية يتابع إجراءات تطوير كورنيش المشاية السفلية على النيل

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور رؤساء احياء شرق وغرب مدينة المنصورة ومسئولي الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وقد تابع"مختار" خلال الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.



وأوضح " مختار " بأن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية يتم تزامناً مع إنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل بطول بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و 250 مترا.



وأشار " مختار " إلي أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلي المقاعد وبلاط إنترلوك ، ووجه لرؤساء الأحياء بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش.



وأكد " مختار " علي أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، مشيراً إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.



ووجه لرئيس حي شرق ورئيس حي غرب المنصوره ومدير متابعة المشروعات لاهمية المتابعة المستمرة لاعمال التنفيذ بالتنسيق مع الشركة المنفذه.



ووجه "مختار "لقيام مقاول المشروع باعداد عدد 2 نموذج من البكيات بجميع المواصفات المتفق عليها خلال ثلاثة ايام لتعميمها وتنفيذها بشكل حضاري يليق بابناء الدقهلية.

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