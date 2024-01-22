رئيس زراعة الشيوخ يطالب "الاتصالات" بالتوسع فى تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات

طالب النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة العمل على الاهتمام بملف الألعاب الإلكترونية باعتباره صناعة هامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وقال: فوجئنا في مصر أن العالم شكله تغير تماما في آخر 4 سنوات، لاسيما وأن أغنياء العالم من القطاع التكنولوجيا وليس من الصناعة والتجارة أو الزراعة.

وتابع رئيس زراعة الشيوخ: علينا أن نلحق بهذا المجال ولدينا الإمكانيات والشباب مؤهلين لذلك

ودعا عبد السلام الجبلي، وزير الاتصالات بضرورة التوسع في الاهتمام بعملية تدريب الأطفال والشباب في مجال التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالفعل بالإعلان عن مبادرات لتدريب وتأهيل الشباب، ولكنها لا تستهدف أعداد كبيرة، سوى بضعة آلاف فقط، وهو ما يتطلب التوسع فيه.