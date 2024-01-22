الكشف عن لاعب متوقع لحمل شارة قيادة المنتخب المصري في غياب صلاح

تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.

تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أمس عن مغادرة النجم محمد صلاح لمعسكر المنتخب.

وأوضح البيان أن محمد صلاح سيعود إلى إنجلترا بعد مباراة كاب فيردي لاستكمال علاجه.

حجازي يحمل شارة قيادة الفراعنة خلفا لمحمد صلاح

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات اتُخذت بعد فحوصات إضافية والتواصل مع الجهاز الطبي في ليفربول.

من المتوقع أن يحمل أحمد حجازي، نجم الفراعنة واتحاد جدة، شارة القيادة في المباراة أمام كاب فيردي بديلاً لصلاح.