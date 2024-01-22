الصحة تنفي وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية

نفت وزارة الصحة والسكان مايتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إعلان وزارة الصحة وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية بقسم الرعاية المركزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.

وقالت وزار الصحة والسكان، إن هذه الأخبار تتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 نوفمبر 2023 وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بقطاع "غزة" بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين.

وتهيب وزارة الصحة والسكان المصرية بالسادة المواطنين ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.