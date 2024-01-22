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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج 17 طالبة من سيستم امتحانات الصف الثاني الثانوي بالأقصر

صدى البلد

انتابت حالة من الاستياء والغضب طالبات الصف الثانى الثانوى بمدرسة الثانوية بنات أثناء أداء امتحانهن، حيث فوجئت الطالبات بسقوط شبكة منصة الامتحانات والتى منعتهن من ارسال اجاباتهن ما أثار قلقهن بعد خروجهن من  اللجان . 

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وأكد مصدر أن الدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر  انتقل إلى مقر لجنة الامتحانات وبرفقته قوة من الشرطة وذلك عقب تجمع اولياء امور الطالبات للاطمئنان على أبنائهم ، وطلب “صبري” من الجميع المغادرة  بعد أن طمأنهم المسئول الفنى بالتأكيد على عودة العمل للشبكة ووصول إجاباتهن إلى مقر المنظومة العامة.

وأضاف المصدر أن جميع الطالبات تم ارسال إجاباتهن ما عدا  حوالى ١٧ طالبة بالمدرسة خرجن من اللجان دون قبول المنظومة للإجابات الخاصة بهن، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم سوف تضع كافة الحلول  التى ترضى الطالبات وتم تحرير محاضر رسمية بالواقعة .

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