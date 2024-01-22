بإطلالة ساحرة مثل الأميرات.. منة شلبي تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة منة شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت منة شلبي بإطلالة ساحرة وجذابة، كانت تشبه الاميرات فيها، حيث ارتدت فستان شيفون باللون السيموني، مكشوف الصدر ،طويل للغاية، اتسم بتصميم مطرز من الامام ناحية الصدر والاكتاف ، وزاد من جمالها وأنوثتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت منه شلبي على رفع خصلات شعرها البني بتصفيفة إنسيابية ومميزة،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

واختارت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها ،والكحل الاسود التي ابرز جمال عيونها،وتناسب مع إطلالتها.

منة شلبي