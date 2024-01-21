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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشعلت السوشيال ميديا.. ياسمين رئيس في مأزق خلال حفل joy awards

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، التريند على السوشيال ميديا، قبل ظهورها في حفل توزيع جوائز Joy Awards، حيث تعرضت لمشكلة قبل انطلاق الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس، خلال حسابها على "إنستجرام"، ما يفيد بتعرضها لموقف محرج وأزمة قبل ظهورها بحفل توزيع جوائز فعاليات مهرجان "Joy Awards".

وقالت: أنا دلوقي عندي مشكلة، أنا قاعدة في الرياض، والفستان طلع واسع، المقاس طلع مش مظبوط، ممكن أكون خسيت أو الفستان جالي مقاس غلط، وأنا جاهزة، ومش هينفع أنزل بفستان واسع هيتسلوا عليا ويقولوا ياسمين فستانها واسع، ولا ألبس جينز ولا هتتريقوا عليا وتقولوا لابسة جينز على الريد كاربت؟، ولا أنزل كده بالبرنس.

ولكن نشرت ياسمين مقطع فيديو آخر مع سيدة تدعى ماري، وأكدت أنها أنقذتها بالفعل بعدما قامت بتعديل الفستان لها ليبدو مشدوداً ومناسباً لشكل جسمها.

وظهرت  ياسمين رئيس، بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستانا طويلا للغاية بقماش قطيفة باللون الكحلي الغامق بتصميم مجسم ومكشوف البطن ليكشف عن رشاقتها وأنوثتها.

وتزينت ياسمين رئيس ببعض الإكسسوارات والمجوهرات تناسبت مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على الماكياج والألوان الترابية الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها، كما اختارت ياسمين رفع خصلات شعرها البني× ليكشف عن إطلالتها الساحرة وجاذبيتها.

وإليكم الصور:

ياسمين رئيس

 

ياسمين رئيس 

 

 

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