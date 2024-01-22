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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان طلاقها من أحمد العوضي

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة وهي تشارك في إعلان للدعاية لاحد الماركات العالمية ولم تعلق باي شيء على الصورة.

يشار إلى أن اسم الممثل أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، تصدر مؤشرات البحث علي جوجل، في الأيام الماضية، بعد إعلان طلاقهما بشكل مفاجئ رغم احتفال العوضي بعيد ميلادها الخامس والأربعين قبل الطلاق بساعات.

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز  خرجت عن صمتها لتكشف حقيقة الأنباء التي تحدثت عن أن انفصالها عن أحمد العوضي سببه الخيانة.

في هذا السياق، كتبت “ياسمين” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 4 سنين زواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا".

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