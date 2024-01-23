فيه مجاملات.. رضا عبد العال يهاجم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

هاجم رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر؛ بسبب التشكيل الذي يخوض به مباريات كأس الأمم الإفريقية، وتأخره في تبديل اللاعبين خلال المباريات.

وقال عبد العال، خلال برنامج البريمو: "فيتوريا لا يجيد قراءة المباراة، والتشكيل فيه مجاملات كتيرة، وبيتأخر في التغييرات".

تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.