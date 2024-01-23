مباراة عصيبة.. أحمد موسى يشكر لاعبي المنتخب بعد التأهل بأمم أفريقيا

علق الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسؤوليتي ، على المنتخب الذي سيواجه منتخب مصر في الدور ال ١٦ في أمم أفريقيا.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الحمد لله التأهل للدور ١٦ .. مبروووك للجماهير المصرية.. مباراة عصيبة .. شكرا للرجال الأداء اليوم هو الأفضل..".

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.