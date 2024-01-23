عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تطمح للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030

وزير السياحة السعودى
وزير السياحة السعودى

أوضح  أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودى أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.

وبحسب الوكالة الرسمية للسعودية، أكد أن المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني. 

وبين وزير السياحة أن الجودة في المشروعات القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أنّ الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث أنّه ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.

وأبان أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أنّ الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في العام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.

واختتم وزير السياحة مشاركته بالتأكيد على أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي، مضيفًا أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.

السعودى وزير السياحة الوكالة الرسمية للسعودية المملكة المشروعات الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

ترشيحاتنا

عسكريون أمريكيون: الضربات ضد الحوثيين ناجحة ولها تأثير جيد

ربنا كاتبلنا خير.. ميدو: يجب أن نتكاتف خلف منتخبنا

نقابة الموسيقيين عن عدم تكريم نجاة في مصر: الأمر يحتاج لمساندة الدولة

فيه مجاملات.. رضا عبد العال يهاجم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

الدفاع البريطانية: 4 طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي قصفت الحوثيين

سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy awards بالسعودية| مبلغ خيالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا أغرب.. بيزنس جني الأموال من المطلقين يثير ضجة |التفاصيل كاملة

سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy awards بالسعودية| مبلغ خيالي

ما تراه في صورة الوهم البصري أولا يحدد شخصيتك.. تفاصيل

أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. جلسات تصوير خطفت بها الأنظار| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ