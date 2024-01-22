محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لتشطيبات العاصمة الجديدة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعًا مع مهندسي مديرية الإسكان، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

وناقش المحافظ موقف تلافي الملاحظات النهائية وتعديلها ووضع جدول زمني للانتهاء منها بأسرع وقت، كما وجه بالمتابعة اليومية للأعمال ونسب التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وعقب الاجتماع، تفقد الزملوط ميدانيًا التشطيبات النهائية الجارية، موجهًا بسرعة تركيب أعمدة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والبدء في أعمال اللاندسكيب.