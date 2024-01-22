رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الكويتي الدكتور محمد صباح السالم الصباح، اليوم الاثنين مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال اتصال هاتفي.

وأعرب السوداني عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين السالم رئيسا لمجلس الوزراء الكويت، وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد وللكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، بحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره لنظيره العراقي على مشاعره الطيبة التي تؤكد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجمهورية العراق الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.