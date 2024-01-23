برلمانية: النواب واجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بـ98 أداة رقابية

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان واجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بـ 98 أداة رقابية، وتم نتقل نبض الشارع في ظل المعانات الحقيقية بين المواطنين، معقبة:" الحكومة الحالية مبتستقلش، ولازم تقال".



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، :"الأسر المصرية مش لاقية تاكل، وابسط الحقوق غير متوفرة، فاللحمة والفراخ أصبحت متطلبات عالية، ولكن أتحدث عن الفئة البسيطة، التي تجد صعوبة في توفير سلع مثل العدس والفول".

وذكرت أن الحكومة الحالية بلا رؤية اقتصادية مرضية، لحل المشكلات القائمة، وتعلق الشماعة على الحروب المختلفة في روسيا وأوكرانيا، والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وهذا خطأ كبير.

وتابعت:" الحكومة يجب أن تسقيم، ويكون لها رؤية وخطط معالجة، ولا بد من حكومة أخرى لا تضعنا في مشاكل مع المواطنين، ويجب أن يكون هناك تغيير جذري.. فزيادة الأسعار مستمرة، وكل يوم بنلاقي 3 أسعار للمنتج الواحدة.. إحنا في كارثة".