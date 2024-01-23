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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في حالة إصابة العين.. أعراض يجب البحث عنها

أعراض أبحث عنها في
أعراض أبحث عنها في حالة إصابة العين

في حالة إصابة العين، قد تظهر بعض الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها وتبحث عنها.

وإليك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى إصابة العين، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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أعراض ابحث عنها في حالة إصابة العين

ألم في العين.. قد يكون الألم حادًا أو مزمنًا ويمكن أن يزداد مع حركة العين أو الضغط عليها.

احمرار العين.. قد تكون العين مُحْمِرَّة أو بالغة الاحمرار.

انتفاخ العين.. قد يكون هناك انتفاخ في العين أو حولها.

ضعف الرؤية.. قد يشعر الشخص بصعوبة في رؤية الأشياء بوضوح أو قد تكون هناك ضبابية في الرؤية.

دموع زائدة.. قد يكون هناك زيادة في الدموع أو تجمع الدموع في العين.

حساسية الضوء.. قد يكون الشخص أكثر حساسية للضوء ويشعر بالتهيج عند التعرض للضوء الساطع.

وجود جسم غريب.. إذا كان هناك شعور بوجود جسم غريب في العين، مثل رماد أو غبار أو قطعة صغيرة من الزجاج، فقد يشير ذلك إلى إصابة.

إذا كنت تشتبه في إصابة العين أو تلاحظ أي من هذه الأعراض، يجب عليك التوجه إلى الطبيب أو العيادة الطبية لتقييم الحالة وتشخيصها بشكل صحيح وتلقي العلاج المناسب.

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