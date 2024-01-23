المسلماني ساخرا: لو وصلنا جهاز كشف الكذب بفريق الدفاع الإسرائيلي ستنقطع الكهرباء

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن العالم كله في حالة صدمة نتيجة الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمشاهد المروعة التي تمت عبر اكثر من 3 شهور في القطاع.

وأضاف "المسلماني" خلال برنامج الطبعة الاولى، المذاع على فضائية الحياة، أن جنوب إفريقيا تقدمت بدعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فهناك العديد من الصفحات قدمتها جنوب افريقيا في دعوة تبين فيها ان جرائم اسرائيل تستحق المحاكمة والادانة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح "المسلماني" أن العدوان الإسرائيلي الآثم على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة الفلسطينيين في الضفة الغربية استمر لأكثر من 100 يوم، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت بطولة وصمود أمام العالم كله وسوف يتذكرها التاريخ.

الجميع شاهد الجرائم الإسرائيلية





وشدد "المسلماني" على أن الجميع رأي الجرائم لا نهاية لها باكثر من 24 الف شهيد في 100 يوم، مشيرا إلى أن المحامين بلاهاي كاذبون.

وأكمل حديثه بسخرية :"لو وصلنا أجهزة كشف الكذب بفريق الدفاع الإسرائيلي سوف تقطع الكهرباء نتيجة حجم الكذب الكبير جدا لدي فريق الدفاع الإسرائيلي".