عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسلماني ساخرا: لو وصلنا جهاز كشف الكذب بفريق الدفاع الإسرائيلي ستنقطع الكهرباء

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن العالم كله في حالة صدمة نتيجة الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمشاهد المروعة التي تمت عبر اكثر من 3 شهور في القطاع.

وأضاف "المسلماني" خلال برنامج الطبعة الاولى، المذاع على فضائية الحياة، أن جنوب إفريقيا تقدمت بدعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فهناك العديد من الصفحات قدمتها جنوب افريقيا في دعوة تبين فيها ان جرائم اسرائيل  تستحق المحاكمة والادانة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح "المسلماني" أن العدوان الإسرائيلي الآثم على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة  الفلسطينيين في الضفة الغربية استمر لأكثر من 100 يوم، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت بطولة وصمود أمام العالم كله وسوف يتذكرها التاريخ.

 

الجميع شاهد الجرائم الإسرائيلية 



وشدد "المسلماني" على أن الجميع رأي الجرائم لا نهاية لها باكثر من 24 الف شهيد في 100 يوم، مشيرا إلى أن المحامين بلاهاي كاذبون. 

وأكمل حديثه بسخرية  :"لو وصلنا أجهزة كشف الكذب بفريق الدفاع الإسرائيلي سوف تقطع الكهرباء نتيجة حجم الكذب الكبير جدا لدي فريق الدفاع الإسرائيلي".

المسلماني الجرائم الإسرائيلية الدفاع الإسرائيلي قطاع غزة جنوب افريقيا توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

غريم مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا..الفراعنة ينتظرون الوصيف بين 4 منتخبات

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز الحوار الموضوعي بين مصر والبرلمان الأوروبي

كيف تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟.. بـ11 عملا

جلسة خاصة في مجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط والحرب على غزة

مونديال الطباخين.. انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والعالم للطهاة بالإسكندرية اليوم

اليوم.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات لتطوير وتحديث كلية طب قصر العيني

الفضة ولا الذهب.. أستاذ اقتصاد يكشف أهمية الاستثمار في المعدن الأبيض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تبرز أنوثتها بفستان أسود قصير وقفازات بعرض أزياء بأسبوع باريس للموضة

بسبب ارتباط اسمها بطلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. زينة تسخر من مروجي الشائعات برسالة نارية

أول ظهور بعد الطلاق… ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها| شاهد

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

فيديو

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ