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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل أفريقية النواب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس لتعزيز الاستثمارات بالقارة السمراء

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة الأفريقية فى العديد من المجالات وخاصة الاستثمار الزراعى والمناطق اللوجستية والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعى مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصرى لريادة تنفيذ مشروعات التعاون فى هذا الصدد.


وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره إليوم بتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة للقيام بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها فى القارة الأفريقية مؤكداً على ضرورة أن يستغل جميع مستثمري القطاع الخاص اهتمام الرئيس السيسى وتكليفه للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم للقطاع الخاص للاستثمار داخل مختلف الدول الأفريقية.


كما أشاد الدكتور محمد سليم بحرص الرئيس السيسى على متابعة جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعى مع القارة الأفريقية بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمى، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتى بالقارة وحماية الأمن الغذائى مطالباً من الحكومة مواجهة التحديات التى تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة فى القارة الأفريقية ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

محمد سليم الحكومة عبد الفتاح السيسي الاستثمار الزراعي

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