دون إفساده .. الطرق الصحيحة لتخزين الحليب

لتخزين الحليب دون إفساده والحفاظ على جودته وسلامته، هناك عدة طرق صحيحة يمكن اتباعها. إليك بعض النصائح لتخزين الحليب بشكل صحيح، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

الطرق الصحيحة لتخزين الحليب

استخدم وعاء نظيف: تأكد من أن الوعاء الذي تستخدمه لتخزين الحليب نظيف تمامًا. يُفضل استخدام وعاء زجاجي أو بلاستيكي قوي وخالي من الشقوق والكسور.

التخزين في الثلاجة: يُفضل تخزين الحليب في الثلاجة على درجة حرارة تتراوح بين 0 و4 درجات مئوية (32-39 درجة فهرنهايت). يجب وضع الحليب في رف الثلاجة الأدنى أو في باب الثلاجة حيث تكون درجة الحرارة الأبرد.

حافظة الحليب: يمكن استخدام حافظة الحليب أو علبة مغلقة بإحكام لتخزين الحليب. تأكد من أن الحافظة نظيفة ومحكمة الغلق لمنع التلوث والتسرب.

الحفاظ على النظافة: قبل تخزين الحليب، تأكد من غسل يديك جيدًا. كما يجب غسل الحافظة بالماء الدافئ والصابون وتجفيفها جيدًا قبل استخدامها.

عدم تجاوز مدة الصلاحية: تحقق دائمًا من تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على عبوة الحليب ولا تستخدمه بعد انتهاء الصلاحية.

تجنب التجميد المتكرر: إذا كنت تخزن الحليب في الثلاجة، فتجنب تجميده وفتح الحافظة وإعادة تجميدها عدة مرات، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على جودة الحليب.

توزيع الحليب بالتسلسل الصحيح: عند استخدام حليب معبأ في عبوات متعددة، استخدم العبوات الأقدم أولاً للتأكد من استهلاك الحليب قبل انتهاء صلاحيته.

يجب مراعاة هذه النصائح للحفاظ على جودة الحليب وتجنب تلوثه أو فساده. ينصح بالتحقق من توصيات الشركة المصنعة للحليب واتباع التعليمات الموجودة على العبوة.