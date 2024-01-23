زراعة النواب تطالب بتوفير مصدر ري بديل لـ20 فدانا بمركز أشمون بالمنوفية

استعرض النائب عصام ياسين، طلب الإحاطة بشأن إعادة حفر البيارة المتصلة بترعة جانبية النجار في حوض الزرقة الشرقية مساحة 20 فدان قرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقال ياسين خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن هندسة الرى صعدت الموضوع وتم تصعيد الشكوى لوزارة الزراعة وانتهى الحال لعدم التوافق بين الأطراف المعنية بالموضوع، ونتيجة هذا الأمر يتم رى الاض بمياه غير صالحة بسبب تكسير البيارة، وهناك 20 فدان من المفترض أن المصدر للوحيد للرى هو البيارة.

وقال المهندس أشرف صالح وكيل وزارة الرى بمحافظة المنوفية، إن هناك مشكلة منذ عامين، بسبب تكسير البيارة مم قبل طرفى نزاع، وتم رفع قضايا من الطرفين، وهو ما تسبب فى عدم فتح البيارة بسبب نظر القضية امام ، والبديل يتمثل فى توفير مصدر رى رسمى لحين صدور قرار رسمى فى النزاع، ومن ثم يتم التوجه للرى وتقديم طلب رسمى من الأطراف المتنازعة لتوفير موارد مائية بديلة لحين حل المشكلة القضائية.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية حل المشكلة سريعا للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وأوصت اللجنة توفير مصدر رى بديل لحين البت فى الشكوى محل النزاع.