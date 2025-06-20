نشرة الفن| باسكال مشعلاني تعتذر عن منشورها المثير للجدل.. ورسالة مؤثرة من رنا سماحة لابنها

نشر قسم الفن عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

موعد عودة فريق BTS للغناء بعد غياب عامين

تستعد فرقة BTS العالمية للعودة الجماعية المنتظرة في مارس 2026، بحسب ما أكدته مصادر داخل شركة إنتاج أعمالهم، بعد غياب دام قرابة العامين نتيجة الانشغال بالمشاريع الفردية والخدمة العسكرية الإلزامية.

اشتقت لمصر والمصريين.. باسكال مشعلاني تعتذر عن تصريحها “الله يمحي البلاد”

تبرأت الفنانة باسكال مشعلاني من تصريحها المسيء "الله يمحي البلاد"، هذا التعليق الذي أثار حالة كبيرة من الجدل، وجعلها تقع في مرمى الانتقادات، بعد أن وقعت الفنانة في خطأ إملائي أثناء تعليقها عن الحرب، فأكدت الفنانة أنها لم تقصد هذا الخطأ، ومعتذرة عن ما بدر منها.

فيلم توم كروز Mission: Impossible - The Final Reckoning يتخطى نصف مليار بصعوبة

رغم التوقعات المرتفعة والضجة الكبيرة التي صاحبت انطلاقه، نجح فيلم توم كروز Mission: Impossible - The Final Reckoning في تخطي حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر العالمي بصعوبة.

رفيق حياتي.. رنا سماحة توجه رسالة مؤثرة لنجلها

وجهت الفنانة رنا سماحة، رسالة مؤثرة لنجلها مالك، عبرت فيها عن حبها الشديد له.