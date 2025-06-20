اشتقت لمصر والمصريين.. باسكال مشعلاني تعتذر عن تصريحها “الله يمحي البلاد”

تبرأت الفنانة باسكال مشعلاني من تصريحها المسيء "الله يمحي البلاد"، هذا التعليق الذي أثار حالة كبيرة من الجدل، وجعلها تقع في مرمى الانتقادات، بعد أن وقعت الفنانة في خطأ إملائي أثناء تعليقها عن الحرب، فأكدت الفنانة أنها لم تقصد هذا الخطأ، ومعتذرة عن ما بدر منها.

وتحدثت باسكال مشعلاني عن تعليقها المثير للجدل عن الحرب، خلال مداخلة هاتفية لها مع الاعلامي محمود الجلفي، إذ قالت: أنا ما بطلب إلا السلام والمحبة دائما، أنا ما بزرع إلا الحب، اشتقت لمصر وأهل مصر، وعيب تزعلوا مني اللي يزعل مني عقله صغير.

وتابعت باسكال مشعلاني: في ملايين بيغلطوا مش أنا بس، ومش أنا اللي يطلع مني هالكلام بعد 30 سنة في الفن، طوال مسيرتي ما بحكي إلا كل حب، وما في في مشواري إلا سلام ومحبة، واللي زودها إني تركت التلفون ورحت الجيم، ما تزعلوا مني أنا ما بغني إلا الحب والفرح دايما.

وأضافت باسكال مشعلاني: مكنتش أعرف إن حرف واحد خرب الدنيا كلها.. وأنا بتمنى الحب والسلام لجميع البلاد مش ممكن تتقال الكلمة دي مني أكيد.