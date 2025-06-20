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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد عودة فريق BTS للغناء بعد غياب عامين

BTS
BTS
نجلاء سليمان

تستعد فرقة BTS العالمية للعودة الجماعية المنتظرة في مارس 2026، بحسب ما أكدته مصادر داخل شركة إنتاج أعمالهم، بعد غياب دام قرابة العامين نتيجة الانشغال بالمشاريع الفردية والخدمة العسكرية الإلزامية.

مع نهاية شهر يونيو 2025، يكون جميع أعضاء BTS قد أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث أنهى Jin وJ-Hope وRM وV وJimin وJungkook خدمتهم على مراحل، فيما يختتم Suga خدمته المدنية في 21 يونيو 2025، ما يمهّد الطريق لعودة الفرقة بكامل تشكيلها لأول مرة منذ ديسمبر 2022.


وكشفت مصادر مقربة أن الشركة المنتجة للفريق الكوري الشهير وضعت خطة إنتاج متكاملة لعودة BTS، تشمل التعاون مع أبرز المنتجين، وضمان تقديم محتوى يتناسب مع تطلعات الجمهور العالمي.

ووفقًا لتصريحات متداولة، فإن العمل على ألبوم العودة بدأ فعليًا على مستوى التخطيط، على أن يتم تنفيذه فور انتهاء التزامات الخدمة العسكرية.

رغم أن العودة الجماعية مقررة في مارس 2026، أشارت تقارير إلى إمكانية إصدار BTS أغنية منفردة تمهيدية أو مشروع خاص قبل الموعد، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة تفاعل الجمهور مع المجموعة بشكل تدريجي.

في الفترة التي تسبق العودة الرسمية، يواصل أعضاء BTS أنشطتهم الفردية؛ حيث من المقرر أن يبدأ Jin جولة موسيقية بعنوان “Runseokjin_EP.Tour” في يونيو 2025، تشمل محطات دولية في اليابان وأمريكا وأوروبا.

كما يواصل J-Hope جولته الخاصة “Hope on the Stage”، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا منذ انطلاقتها مطلع العام.

تشكل عودة BTS الجماعية لحظة فارقة في تاريخ الفرقة وصناعة الكيبوب بشكل عام، حيث يتطلع ملايين المعجبين حول العالم إلى حقبة جديدة من الإبداع والتأثير الفني بمجرد اكتمال عودة الأعضاء من الخدمة العسكرية. ومع اقتراب الموعد، يبقى مارس 2026 تاريخًا منتظرًا في أجندة محبي الفرقة حول العالم.

BTS عودة BTS الغناء الكوري

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