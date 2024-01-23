حصن الأمان.. وزير التموين يُهنئ وزير الداخلية والشرطة بعيدها الـ 72

تقدَّم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة المصرية بمناسبة العيد الوطني الـ 72 للشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

مؤكداً أنه ماقدمه رجال الشرطة والقوات المسلحة الأبطال من تضحيات سيسطرها التاريخ بحروف من نور للحفاظ علي امن واستقرار هذا الوطن.

وأشار المصيلحي أن رجال الشرطة البواسل هم حصن الأمان للجبهة الداخلية وأضاف إن عيد الشرطة عيدًا لن ينساه المصريون لما قدمه رجال الشرطه البواسل من تضحيات.

وانهي المصيلحي تهنئته بالدعاء لله أن يتغمَّد شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين رووا بدمائهم الطاهرة والذكية تراب الوطن برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها وأن يَنعم دائمًا وطننا الغالي بالأمن والرخاء والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.