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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

اردوغان ورئيسي
اردوغان ورئيسي

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غداً الأربعاء، إلى أنقرة بعد إرجاء زيارته مرتين لتركيا، وذلك لاجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان كما أفاد مصدر ديبلوماسي تركي وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وكالة الانباء الرسمية الايرانية أيضا عن زيارة الرئيس الايراني الى تركيا، التي كان أُعلن عنها في نهاية نوفمبر ثم في مطلع يناير بعد اعتداءين تبناهما تنظيم داعش وأوقعا 89 قتيلا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"

وبحسب محللين، سيبحث الرئيسان الحرب بين اسرائيل وحماس وسبل منع توسعها فيما تزداد حدة التوتر في الشرق الاوسط.

وتتطرق المباحثات خلال زيارة الرئيس الإيراني الى مواضيع ثنائية بينها العلاقات التجارية التركية-الايرانية وفتح معبر حدودي جديد بين البلدين الجارين.

وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن «وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوى» سيرافق رئيسي في زيارته الأولى الى تركيا.

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