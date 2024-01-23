ضربة كبيرة لفيلم Barbie.. بطلته مارجو روبي تغيب عن قوائم ترشيحات الأوسكار

انطلق منذ قليل البث المباشر للإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024 قبل الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 مارس المقبل.

وبشكل مفاجيء ومخالف للتوقعات غابت مارجو روبي بطلة فيلم Barbie عن قائمة الأوسكار كأفضل ممثلة هذا العام، وجاءت القائمة الكاملة كالتالي:

آنيت بينينج - Nyad

ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

ساندرا هولر - Anatomy of a Fall

كاري موليجان - Maestro

إيما ستون - Poor Things

يقدم كل من زازي بيتز بطلة فيلم Joker وجاك كويد بطل Oppenheimer حدث الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار على الهواء مباشرة عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية.

ومن المتوقع أن يتفوق فيلم Oppenheimer في قوائم ترشيحات الأوسكار بعد تراجع نظيره باربي في حفلات الجوائز الماضية، وحصوله على نصيب الأسد من التكريمات.