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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هند صبري في الأوسكار.. ترشيح فيلمها بنات ألفة ضمن قائمة الأفضل وثائقيا

صدى البلد

ترشح فيلم هند صبري “بنات ألفة" أو Four Daughters ضمن قائمة أفضل عمل وثائقي ضمن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024 التي أعلنت منذ قليل.

 

وجاءت قائمة أوسكار أفضل فيلم وثائقي كالتالي: 

 

  • Bobi Wine: The People's President
  • The Eternal Memory
  • Four Daughters
  • To Kill a Tiger
  • 20 Days in Mariupol

 

وكان المركز الوطني للسينما والصورة قد أعلن، في وقت سابق، عن اختيار فيلم "بنات ألفة" للمنافسة على جائزة أوسكار  لمسابقة أفضل فيلم عالمي لفئة الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير اللغة الإنجليزية.

 

 

الفيلم بطولة النجمة هند صبري ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس العام الماضي. 

 

الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

 

 

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي. 

 

 

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس. 

 

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية. 

 

 

 

 

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