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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب ”المصريين“ يُشارك في احتفالات العيد القومي للبحر الأحمر

حزب ”المصريين“
حزب ”المصريين“

لبى هاني عبد السميع، أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، يرافقه عدد من أعضاء وقيادات الحزب، دعوة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، من أجل المشاركة في فعاليات مهرجان المشي الذي انطلق مساء اليوم الثلاثاء من أمام ديوان عام المحافظة للاحتفال بأعياد الشرطة و25 يناير والعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات تُذكرنا دائمًا بأبطالنا الذين بذلوا كل غالِ ونفيس من أجل تراب هذا الوطن وأخص بالذكر أبطال ملحمة الدفاع عن جزيرة شدوان.

وقال ”عبد السميع“ خلال تصريحات صحفية على هامش المهرجان، إن الاحتفال بعيد الشرطة والعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر و25 يناير شرف عظيم وفخر كبير لأبناء مصر كافة، لا سيما أنه يُخلد ملحمة شعبية تَقاسم فيها أبناء المحافظة مع جنود القوات المسلحة الصمود أمام الاحتلال الصهيوني، فضلًا عن الاحتفال برجال وأبطال المؤسسة الشرطية التي تحمي الجبهة الداخلية لمصر.

وأضاف أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، أن حرص المحافظة بقيادة اللواء عمرو حنفي على إقامة احتفالات هذا العام بطريقة متميزة في ظل ما تموج به المنطقة من صراعات يؤكد على وحدة الجبهة الداخلية للوطن واصطفاف جميع أبناء مصر خلف القيادة السياسية مُتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الافتتاحات الجديدة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة خير احتفالًا بالأعياد.

وأوضح ”عبد السميع“ أن دعوة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لأعضاء وقيادات حزب المصريين بالبحر الأحمر هو استمرارًا للتعاون المُثمر بين الحزب وقيادات المحافظة الذي دائمًا ما يُسفر عن نتائج تخدم المحافظة وجميع أهالي البحر الأحمر، موجهًا تحية شكر وتقدير إلى جميع قيادات المحافظة وعلى رأسهم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

واختتم: مصر قدمت إنجازات وبطولات بشعبها وجيشها وشرطتها ومعركة شدوان ملحمة من الملاحم التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة بالتلاحم مع الشعب المصري بكل فئاته واتجاهاته المختلفة، وتؤرخ أن هناك رجالًا شجعان سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ مصر عامة والبحر الأحمر بصفة خاصة، ولابد من إحياء ذكراها بشكل يليق بها حتى يتعلم منها الأجيال القادمة.

شارك في فعاليات المهرجان أسامة مجدي، أمين عام مساعد، وراوية محمد أمين لجنة التقييم والمتابعة، ونسمة فتحي أمين لجنة المرأة وأبانوب مجدي أمين الإعلام، ولفيف من أعضاء أمانة الحزب بالبحر الأحمر.

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