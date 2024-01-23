طبيبة بالأزهر: الهيكل العظمي يتجدد دائما.. واللبن يضر بصحة الكبار

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إن العظام هى الأساس فى جسم الإنسان، وبداية تحديد معالم الجنين في بطن أمه، لافتة إلى أن العظام مهمة جدا لحياة الإنسان وممارسة نشاطه.

وأوضحت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء: "العظام طول الوقت تتغير، فخلايا (OCs )، هي خلايا تأكل العظام القديمة وتلعب دورا محوريا في نمو الهيكل العظمي وإعادة تشكيل عظام البالغين، وخلايا أخرى تبني عظاما جديدة أولا بأول، والهيكل العظمي للإنسان يتجدد باستمرار".

وأضافت: "طول ما فيه توازن بين الخلايا الآكلة للعظام والخلايا المجددة للعظام، تكون صحة العظام جيدة، لكن فى حال حدوث خلل فى التوازن بهذا الأمر تحدث مشاكل مرضية فى العظام".

اللبن مضر لعظام البالغين

وقالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إن أخطر ما يؤثر سلبا على صحة العظام هو عدم الحركة، لافتة إلى أنه كلما زادت الحركة تزيد كثافة العظام ويزيد ترسب الكالسيوم.

وأوضحت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، في تصريح لها ( قلة الحركة تتسبب فى تقليل كثافة العظام وعدم ترسب الكالسيوم وبالتالى لا يصبح الجهاز العظمى قويا".

وأضافت: "هناك الكثير من العادات الصحية والأطعمة تؤثر على صحة العظام، ومنها عادة خاطئة عن أن شرب اللبن يقوي العظام، لكن هذا الأمر على غير الحقيقة فاللبن يضر بعظام البالغين، والسبب، أنه يعمل على زيادة الحموضة على المستوى القلوى، ما يجعل الجسم يذوب العظام حتى يحدث توازن بين القلوية والحموضة في الجسم، لكن بالنسبة للأطفال الصغار فاللبن مفيد لعظامهم".