بسداسية نظيفة في ميدلسبره| تشيلسي يتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تمكن تشيلسي من حجز مكانه في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه مساء الثلاثاء على ضيفه ميدلسبره 6-0، في إياب نصف النهائي.

وأحرز أهداف تشيلسي كل من لاعب ميدلسبره جوناثان هوسون في الدقيقة 15 بالخطأ في مرماه، وإنزو فرنانديز في الدقيقة 29 وأكسل ديساسي في الدقيقة 36، وكول بالمر في الدقيقتين 42 و77، وونونو مادويكي في الدقيقة 81، فيما سجل مورجان روجرز هدف ميدلسبره الوحيد في الدقيقة 88.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتعادل الفريقين 1-1 قبل أسبوعين.

وجاءت أول فرصة خطيرة لتشيلسي في الدقيقة التاسعة، عندما انطلق رحيم سترلينج في الناحية اليمنى، قبل أن يمرر إلى ميخايلو مودريك لذي أطلق تسديدة ارتدت من الدفاع.

ولم تشكل رأسية ظهير تشيلسي بن تشيلويل، خطرا على مرمى ميدلسبره في الدقيقة الحادية عشرة، قبل أن يفتتح البلوز التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة، عندما حاول هوسون قطع الكرة التي مررها سترلينج إلى أرماندو بروخا، بيد أنه حولها بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 29، عندما تابع الأرجنتيني فرنانديز الكرة في الشباك، إثر محاولة بروخا المرتدة من الدفاع.

وسرعان ما عزز تشيلسي تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 36، عندما قطع المدافع ديساسي الكرة فوصلت إلى سترلينج، الذي مررها بسلاسة إلى المدافع الفرنسي الذي أودعها الشباك.

واستغل نجم تشيلسي كول بالمر تمريرة خاطئة من دفاع ميدلسبره، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد كرة زاحفة بعيدا عن متناول الحارس، مسجلا الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 42.

ودخل نوني مادويكي إلى تشكيلة تشيلسي بين الشوطين عوضا عن مودريك، وارتدت كرة من الدفاع إلى ظهير تشيلسي ليف كولويل، الذي أطلق تسديدة بجنب المرمى في لدقيقة 52.

وجرب فرنانديز حظه بتسديدة بعيدة المدى استقرت في المدرجات بالدقيقة 56، قبل أن يدخل ألفي جيلكيرست مكان تشيلويل.

وهدأ إيقاع اللقاء مع مرور الوقت، في ظل الفارق الكبير بالنتيجة، وفشل ديساسي في تحويل تمريرة فرنانديز أمام المرمى إلى هدف في الدقيقة 70.

وتمكن بالمر من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 78، عندما تلقى تمريرة من البديل كونور جالاجر، قبل أن يهيأ نفسه ليسدد كرة في الزاوية السفلى البعيدة للمرمى.

ووضع مادويكي اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 82، عندما التقط الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتخلص من رقيبه ويسدد لترتد الكرة من مدافع وتستقر في المرمى.

وأحرز مورجان روجرز هدف ميدلسبره الوحيد في الدقيقة 88، عندما أطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، فشل الحارس بتروفيتش في اللحاق بها.