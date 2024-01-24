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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. مصر تحذر من استمرار الحرب في غزة.. أوقفوا الحرب على بطاقات الاقتراع الأمريكية.. وترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين في نيوهامبشر

صحف الإمارات
صحف الإمارات

مصر تحذر من استمرار الحرب في غزة واتساع دائرة الصراع
أمريكا تستهدف صاروخين حوثيين مضادين للسفن
كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر
مصر تدشّن المفاعل النووي الرابع في الضبعة
وفاة قاصرين تونسيين في حاوية تبريد خلال محاولتهما الهجرة إلى أوروبا
"أوقفوا حرب غزة" على بطاقات اقتراع أمريكية
دعوات لتعديل قوانين الإرهاب ببريطانيا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

وحول الشأن المصري، قالت صحيفة "البيان"، إن مصر شهدت، أمس، مراسم «بدء صب الخرسانة» بقاعدة المفاعل الرابع في محطة الطاقة النووية، الجاري إنشاؤها في منطقة الضبعة، بالساحل الشمالي الغربي للبلاد، بالتعاون مع شركة «روساتوم» الروسية.

كما نقلت "الاتحاد"، أن مصر حذرت أمس، من مغبة استمرار الحرب في قطاع غزة واتساع دائرة الصراع والزج بالمنطقة في سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك خلال زيارة الأول الحالية إلى بروكسل على رأس وفد مصري في الاجتماع الـ 10 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

عربيًا ذكرت صحيفة "الخليج"، أن قاصرين لقيا حتفهما بعد قضائهما ثماني ساعات داخل حاوية تبريد في سفينة متجهة من تونس نحو دولة أوروبية خلال محاولة هجرة غير قانونية، على ما أفاد جهاز الحماية المدنية الثلاثاء.

وقال المدير المحلي للحماية المدنية منير الريابي: «توفي شخصان تتراوح أعمارهما بين 16 و17 عاماً من أصل أربعة تسللوا داخل حاوية لتبريد الغلال والخضراوات فوق سفينة تجارية كانت متجهة إلى بلد أوروبي».

ومن الصحيفة "ذاتها"، حض ناشطون مدافعون عن السلام الناخبين في الولايات المتحدة على كتابة "وقف إطلاق نار" على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية احتجاجاً على طريقة تعاطي الرئيس جو بايدن مع الحرب في قطاع غزة.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الجيش الأمريكي قال في بيان إنه نفذ ضربتين أخريين في اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ودمر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون كانا موجهان نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.

كما نقلت أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن اليوم أن كوريا الشمالية أطلفت عدة صواريخ كروز صباح الأربعاء باتجاه البحر الأصفر، في خطوة تعدّ آخر فصل في سلسلة التصعيد التي تنفذها بيونج يانج.

ومن صحيفة "الاتحاد"، فبعد أقل من ثلاثة أشهر على استضافة بريطانيا قمة دولية بحثت المخاطر المحتمل أن تترتب على التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتعالى الأصوات الداعية إلى سن قوانين جديدة في المملكة المتحدة، لمواجهة إمكانية استغلال التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لهذه التقنيات.

فيما ذكرت "البيان"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فقالت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ظهر بشكل علني منذ دخوله المستشفى سرًا، وذلك خلال اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، الثلاثاء، حيث كان ذلك بشكل افتراضي من منزله.

المفاعل الرابع المفاعل النووى المملكة المتحدة الصحف الإماراتية نيوهامبشر الانتخابات التمهيدية الخارجية المصرية

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