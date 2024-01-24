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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الكتاب: المعرض يحتوي على 1200 ناشر ويشارك به 70 دولة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للنشر بالهية العامة للكتاب، إن مصر تنظم ل55 دورة متتالية لمعرض الكتاب، فهذا دليل أنه ليس حدثا ثقافيا محليا أو إقليميا، ولكنه حدث عالمي، مشيرا إلى أنه يعد المعرض الأكبر على مستوى العالم من حيث المساحة وعدد الزوار.

 

وأضاف الكاتب محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للنشر بالهية العامة للكتاب، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم إستقبال 3.5 مليون زائر سنويا إلى المعرض، ومرشح زيادة هذا العدد ذلك العالم.

وتابع الكاتب محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للنشر بالهية العامة للكتاب، أن المعرض يحتوي على 1200 ناشر، وأكثر من 5 آلاف 250 عارضا، ومشاركة 70 دولة من جميع نواحي الأرض، إضافة إلى أن مصر أكبر سوق رائج للكتاب بشكله التقليدي أو الجديد.

محمد نبيل الهية العامة للكتاب معرض الكتاب حدث ثقافي ناشر

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