الباحث الهولندي يتوقع "زلزالا عنيفا" بهذا التوقيت

عاد عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس لتوقعاته، وتوقع حدوث زلزال عنيف قريبًا، وذلك بعد اقتران قمري أمس الثلاثاء، والجمعة المقبلة.





وقال عبر حساب مؤسسته لرصد الزلازل، "إس إس جيوس"، على منصة إكس، "إن اقتران عطارد والزهرة مع يورانوس، يمكن أن يتسبب بزلزال عنيف، قد يصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر".





وأضاف "أن الهزة ربما تكون مقدمة لزلزال هائل بين 8 و 10 مايو الجاري"، موضحًا أن الأمريكتين من أبرز المناطق المرشحة لزلزال عنيف، سيعقب الهزة الأولى.

وقد نشر العالم الهولندي تغريدتين على حسابه في موقع إكس، قبل حدوث زلزال كبير، الذي هز تايوان وبلغت قوته7.4 درجة بحسب مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، وتدمير المباني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.