عقب قفزات غير مسبوقة في الأسعار| أفضل وسيلة للاستثمار سبيكة أم جنيه ذهبي؟

واصلت أسعار الذهب المحلية ارتفاعها داخل الأسواق المحلية بصورة كبيرة، حيث قفز جرام الذهب داخل الأسواق المحلية بصورة جنونية خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة للمرة الأولى فى تاريخها.

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، إذ تحرّك الأصفر مُجددًا في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24، 4500 جنيه بالمصنعية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو يتخطى 3800 جنيه بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر اليوم 24 يناير.

سعر الذهب اليوم عيار 21

قفز سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بجميع أنواعها من محلات الصاغة، ليسجل نحو 4000 جنيه بالمصنعية.

وتحرّك سعر الذهب إلى أعلى قمة في تاريخه محليًا، اليوم الأربعاء 24 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3825 جنيهًا رسميًا لأول مرة، وسجّل الجنيه نحو 30600 جنيه.

كما تحرّك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18، ليبدأ الجرام اليوم من 3278.5 جنيه للشراء بعد 3137 جنيهًا للشراء أمس، الثلاثاء، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية، ويُعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

من ناحية أخرى، يختلف الاستثمار في الذهب، مع تنوع المنتجات الذهبية في الأسواق، من سبائك، وذهب مشغول، وجنيهات ذهب، وغيرها من المنتجات الذهبية.

وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في الذهب أصبح يشغل الكثير من الأفراد بمختلف الفئات والشرائح، وذلك مع ملاحظة نشاط في سوق الذهب خلال الفترة الحالية، وهو ما خطف أنظار الأفراد إلى الاستثمار في الذهب.

عقوبات التلاعب في أسعار الذهب

وأضاف عيد، في تصريحات له، أنه عند التفرقة بين الاستثمار في السبائك الذهب أو الجنيه الذهب وأيهما أفضل، نجد أن النسبة الأكبر من المستثمرين الأفراد يفضلون السبائك الذهب، وذلك لما يميزها من أنها قطعة ذهب خالصة، بمعنى أن نسبة الذهب بها تكون 100%، ولم تمر بأي عملية من عمليات التشكيل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ما يميز السبيكة الذهب أيضًا، هي الأوزان المختلفة والتي تبدأ من سبيكة وزن نصف جرام، وتصل إلى 1000 جرام، وتتراوح المصنعية على السبيكة الذهب بين 55 و100 جنيه، وتختلف المصنعية حسب وزن السبيكة وكلما زاد وزن السبيكة قلت المصنعية، ومن الأفضل الاتجاه إلى السبائك في حالة كان المبلغ كبيرا.

وأكد أن الجنيه الذهب يعتبر أيضًا من أفضل الأشكال للاستثمار في الذهب، حيث يكون أفضل للاستثمار في حالة كان المبلغ صغيرا.

في السياق نفسه، حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات الذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب، بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة أن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم، الأربعاء، في مصر: 4371 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم، الأربعاء: 3825 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم، الأربعاء: 3278 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم، الأربعاء، عيار 14 للشراء: 2550 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم، الأربعاء، عيار 24 للبيع: 30200 جنيه، والشراء 30600 جنيه.