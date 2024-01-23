يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.
سعر الذهب الآن في مصر
يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.
سعر الذهب اليوم مصر
عيار 24
4257.25
بيع
4200
شراء
عيار 22
3902.5
بيع
3850
شراء
عيار 21
3725
بيع
3675
شراء
عيار 18
3192.75
بيع
3150
شراء
عيار 14
2483.25
بيع
2450
شراء
عيار 12
2128.5
بيع
2100
شراء
عيار 9
1596.5
بيع
1575
شراء
جنيه ذهب
29800
بيع
29400
شراء
أونصة
2024 $
بيع
2023 $
شراء
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.