يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

الذهب

سعر الذهب اليوم مصر

عيار 24

4257.25

بيع

4200

شراء



عيار 22

3902.5

بيع

3850

شراء

عيار 21

3725

بيع

3675

شراء

عيار 18

3192.75

بيع

3150

شراء



عيار 14

2483.25

بيع

2450

شراء

عيار 12

2128.5

بيع

2100

شراء

عيار 9

1596.5

بيع

1575

شراء



جنيه ذهب

29800

بيع

29400

شراء

أونصة

2024 $

بيع

2023 $

شراء



سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.