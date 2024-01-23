عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

الذهب 

سعر الذهب اليوم مصر

عيار 24
4257.25
بيع
4200
شراء


عيار 22
3902.5
بيع
3850
شراء

عيار 21
3725
بيع
3675
شراء

عيار 18
3192.75
بيع
3150
شراء


عيار 14
2483.25
بيع
2450
شراء

عيار 12
2128.5
بيع
2100
شراء

عيار 9
1596.5
بيع
1575
شراء


جنيه ذهب
29800
بيع
29400
شراء

أونصة
2024 $
بيع
2023 $
شراء
 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر الذهب اليوم في مصر الذهب الان في مصر الذهب الان الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

في 5 دقائق.. كيفية استخراج فيش جنائي مستعجل 2024

شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين

أسعار الذهب الآن في مصر

وظائف خالية برواتب تبدأ من 3500 جنيه حتى 13 ألفا.. قدم الآن

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد

شروط وكيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة القومية للأنفاق

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

السيناريو يتكرر| هل يفعلها المنتخب ويصعد لنهائي إفريقيا بفضل أبوجبل؟.. والشناوي يعود للأهلي للعلاج

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ