محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير ويطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين بالسنطة وطنطا

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة صباحية بمركز ومدينة السنطة لمتابعة الأعمال بمشروعات الرصف والتطوير، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ، للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد، الذي يجرى إنشاؤه على مساحة 4900 م2، ليضم 223 سريرا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، ومعامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 88%.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بإدارات مجلس مدينة السنطة، حيث تفقد المركز التكنولوجي، والمتغيرات المكانية، وخدمة المواطنين، والموارد البشرية، ومركز المعلومات، والشئون القانونية، والرصد الميداني، وقسم الاستحقاقات، وقسم الجزاءات والإجازات، والأرشيف.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد على جميع العاملين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون، حيث إن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

في سياق متصل، تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة السنطة ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وتفقد أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار تمهيدًا لأعمال الرصف.

كما قام المحافظ بمتابعة الأعمال بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، وشارع الجمهورية بطول كيلو و7 أمتار، فضلا عن تفقد أعمال الرصف والتطوير بميدان المنشاوي وميدان ريماس.

ووجه بإزالة البروز والتعديات التي تعوق أعمال الرصف، ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بمركز طنطا لمتابعة استمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش، والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وأكد محافظ الغربية، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

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