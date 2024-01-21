محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة.. صور

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن التطوير الجاري بكورنيش المحلة حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي المحلا.

وأضاف أن المحافظة حريصة كل الحرص على اتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لاستمرار الاعمال في المرحلة الثالثة من أعمال كورنيش المحلة الكبرى والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

الجدير بالذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.

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