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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن التطوير الجاري بكورنيش المحلة حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي المحلا.

 

وأضاف أن المحافظة حريصة كل الحرص على اتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

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محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

جاء ذلك خلال متابعته لاستمرار الاعمال في المرحلة الثالثة من أعمال كورنيش المحلة الكبرى والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

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محافظ الغربية: نولي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الجدير بالذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.

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